Красноярский аэропорт устроил акцию в стиле «Чарли и шоколадная фабрика»

Призом акции станет экскурсия по аэропорту Фото: Мария ЛЕНЦ

У красноярцев появилась возможность посетить те места международного аэропорта, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Для этого необходимо принять участие в специальной акции, а именно купить на территории аэропорта брендированную шоколадку. Ее стоимость 100 рублей.

- Всего шоколадок 300. В 30 из них спрятаны посадочные талоны. Каждый, кому попадется этот талон, становится участником экскурсии по аэропорту и может взять на нее еще одного человека. Красноярцы смогут посетить места, которые недоступны обычному пассажиру: покажем багажное отделение, посмотрим обслуживание самолетов, а также свозим к взлетно-посадочной полосе, где можно близко понаблюдать за взлетом и посадкой лайнеров, - рассказала «Комсомольская правда» Красноярск, Екатерина Фомина, пресс-секретарь международного аэропорта Красноярск.

Так же в аэропорту добавили, экскурсия состоится 4 сентября. А все собранные средства будут переданы на благотворительность – красноярскому приюту для бездомных собак «ПовоДог».