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Общество23 августа 2021 7:00

В Красноярске установили пролет пешеходного моста у БКЗ

Движение было перекрыто полностью
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске установили пролет пешеходного моста у БКЗ

В Красноярске установили пролет пешеходного моста у БКЗ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается строительство нового виадука у филармонии. В связи с этим движение на Карла Маркса было перекрыто полностью.

Рабочие устанавливали пролет всю ночь. Работы завершились под утро. Добавим, что полное перекрытие Маркса не последнее. Оно повторится на следующих выходных. Сейчас у места ремонта движение ограничено на нескольких улицах. Также изменена схема движения автобусного маршрута №99.

Закончить возведение пешеходного моста планируется до конца 2021 года. Длина составит около 72 метров, а ширина – около 6 метров.

Строительство пешеходного моста у БКЗ