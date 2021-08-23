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Общество23 августа 2021 4:47

Красноярск занял второе место в стране по качеству парков

Исследование провел сервис SuperJob
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Красноярск занял второе место в стране по качеству парков

Красноярск занял второе место в стране по качеству парков

Фото: Мария ЛЕНЦ

В исследовании принимали участие 15 городов России. Чтобы выяснить, где парки лучше, специалисты SuperJob опросили 9 тысяч жителей российских мегаполисов.

Так, первое место заняли сразу три города: Москва, Казань и Краснодар. Жители этих городов оценили местные парки в 3,9 балла.

Второе место за Красноярском. Здесь горожане поставили парковому пространству 3,7 балла. Каждый пятый красноярец оценил парки на «отлично», а более трети – на «хорошо». Оценку «неудовлетворительно» поставил лишь 1% опрошенных.

Третье место досталось двум крупным уральским городам – Екатеринбургу и Челябинску. На счету этих мегаполисов – 3,6 балла.

Последнее место – у Омска. Местные жители оценили парки лишь на 2,9 балла.