Красноярск занял второе место в стране по качеству парков Фото: Мария ЛЕНЦ

В исследовании принимали участие 15 городов России. Чтобы выяснить, где парки лучше, специалисты SuperJob опросили 9 тысяч жителей российских мегаполисов.

Так, первое место заняли сразу три города: Москва, Казань и Краснодар. Жители этих городов оценили местные парки в 3,9 балла.

Второе место за Красноярском. Здесь горожане поставили парковому пространству 3,7 балла. Каждый пятый красноярец оценил парки на «отлично», а более трети – на «хорошо». Оценку «неудовлетворительно» поставил лишь 1% опрошенных.

Третье место досталось двум крупным уральским городам – Екатеринбургу и Челябинску. На счету этих мегаполисов – 3,6 балла.

Последнее место – у Омска. Местные жители оценили парки лишь на 2,9 балла.