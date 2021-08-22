Супруги из Шарыпово благодаря полиции выяснили, кто повесил на них кредиты Фото: Мария ЛЕНЦ

Супруги из Шарыповского района узнали, что на каждого из них оформлены кредиты, когда им деликатно позвонили из банка и напомнили, что пора возвращать долги. Попытались выяснить самостоятельно, каким образом так получилось, уверяли, что не обращались в кредитное учреждение. На что им ответили: займы были оформлены онлайн, через личные кабинеты.

Тогда супруги написали заявление в полицию. Сыщикам уголовного розыска не понадобилось много времени, чтобы установить, чьих рук это дело. Долго искать не пришлось. Оказалось, что неприятности на потерпевших навлекла близкая родственница. 22-летняя сестра жены приехала в гости из Забайкальского края. Хозяева дома ей полностью доверяли, замки перед ней, что называется, не записали. А она воспользовалась моментом и с помощью телефонов вошла в их личные кабинеты, оформила кредиты на общую сумму 300 тысяч рублей и перевела деньги себе.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество», девушке грозит до 6 лет лишения свободы. Но помимо этого ней придется объясняться за свой поступок перед семьей.