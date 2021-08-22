За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели еще 444 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов дня 22 августа в Красноярском крае зарегистрировано всего 101 097 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 444 новых случая заболевания.

Наибольшее количество отмечается в Красноярске – 86, в Норильске – 51, в Канске – 41. В Ачинске и Минусинске – по 16 случаев, в Курагинском районе – 17, в Таймыре – 15.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 007 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 019 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 374. Проведено тестов на коронавирус всего 3 445 709, из них за последние сутки 8 682.

Добавим, что в общую статистику не входят показатели закрытых городов Зеленогорска и Железногорска. В Зеленогорске за сутки 48 новых случаев заболевания, а всего 5 491. выздоровели 2 за сутки, всего 5 136, скончались всего 71 человек. Обновленных данных по Железногорску нет.