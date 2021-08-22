«Ауди», миллион рублей, оружие: в Красноярске задержали еще 14 работников тайных казино

В Красноярске задержали еще 14 работников тайных казино Фото: Мария ЛЕНЦ

Автомобили «Ауди» и «БМВ», более миллиона рублей наличными и банковские карты, два десятка мобильных телефонов, компьютеры и игровые автоматы и еще многое другое. Все это было найдено и изъято у участников группировки, подозреваемых в незаконной организации азартных игр в Красноярске и Железногорске.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, действовала эта группировка в период с 2016 по 2019 годы. Два организатора открыли игорные пункты по нескольким адресам в двух городах, установили туда оборудование, мебель, наняли персонал, разработали систему секретности. За три года выручка составила более 83 миллионов рублей.

Но однажды в тайные игорные точки нагрянули силовики. Сначала завели уголовное дело в отношении 15 человек. Однако затем появились новые причастные и в отношении еще 14 человек было заведено новое уголовное дело. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Итого по нему проходят 29 человек, которым уже предъявлено обвинение.