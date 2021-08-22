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Происшествия22 августа 2021 8:57

На границе Красноярского края и Хакасии дотла выгорели два автомобиля

Дорожные полицейские выясняют причины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На границе Красноярского края и Хакасии дотла выгорели два автомобиля. Фото: ЧП Хакасия

На границе Красноярского края и Хакасии дотла выгорели два автомобиля. Фото: ЧП Хакасия

На трассе между Красноярским краем и Хакасией накануне, 21 августа, произошла дорожная авария с двумя автомобилями, в результате которой оба полностью сгорели. Информация вместе с видео от очевидцев появилась в местных пабликах. По предварительной информации между Абаканом и Минусинском, за Братским мостом (это территория края) столкнулись «Лада Гранта» и «Митцубиси Галант».

Виновником, предположительно, мог стать водитель отечественного автомобиля – он попытался обогнать впереди идущий грузовик, но не успел завершить маневр и врезался в иномарку. После этого обе легковушки загорелись.

Есть информация о пострадавших, так, в «Ладе» (по словам очевидцев) ехала врач-педиатр и она была госпитализирована в больницу. В объектив видеокамер попала машина реанимации на месте ДТП. Есть ли погибшие, пока неизвестно. Пока бушевал огонь, проезд на участке автодороги был затруднен. Поскольку это оживленная трасса, пробка растянулась на несколько километров

На юге Красноярского края в аварии сгорели две машины. Видео ЧП Хакасия