В Железногорске бывший руководитель управления образования попался на крупной взятке Фото: ИВАНОВА Диана

В Железногорске руководитель, теперь уже бывший, управления образования попался на крупной взятке. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе краевого следкома.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2016 по 2019 год получил от предпринимателя на системной основе взятку разными частями в общей сумме более 2,8 миллиона рублей. Взамен он лоббировал его интересы в конкурсах на право поставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. А если и были претензии к качеству поставляемых продуктов, чиновник бездействовал, пускал все на самотек.

Полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Теперь на его имущество, автомобиль, наложен арест на сумму более 1,2 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия свою вину он не признал. Тем не менее, в ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.