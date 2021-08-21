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Происшествия21 августа 2021 12:32

Разборки соседней: зеленогорец испортил чужое авто

Он специально разбил лобовое стекло припаркованной «Тойоты»
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Зеленогорца накажут за порчу чужого авто

Зеленогорца накажут за порчу чужого авто

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жителю Зеленогорска грозит колония за то, что он разбил лобовое стекло чужой машины. По оценкам специалистов, ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

- В дежурную часть отдела МВД России по Зеленогорску поступило заявление от местного жителя, который сообщил о том, что неизвестный повредил его автомобиль «Тойота», разбив бутылкой лобовое стекло. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, мужчины были соседями, а преступник испортил автомобиль из хулиганских побуждений. На него заведено дело по статье за «умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальное наказание по ней составляет 5 лет лишения свободы.