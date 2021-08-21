10 лесных пожаров ликвидировано в Якутии за сутки. Фото: МЧС Якутии

В Якутии за сутки пожарным удалось потушить лес на площади в 617 тысяч гектаров. Таким образом региона стало на 10 очагов возгорания меньше, однако обстановка остается напряженной. По оперативным данным на территории Якутии действуют 88 лесных пожаров, сообщили в региональном главке МЧС.

- Приближенных и угрожающий населенным пунктам, пожаров нет. Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки основательно стабилизировать обстановку. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация МЧС России близ населенных пунктов Петропавловск, Синск, Эдей и природного парка Ленские столбы, - прокомментировал Павел Гарин, начальник ГУ МЧС Якутии.

Также специалисты постоянно берут пробы воздуха для оценки содержания химических веществ. Сейчас все показатели в норме. Здоровью людей ничего не угрожает. Однако специалисты советуют без необходимости не покидать своих домов и держать окна закрытыми.