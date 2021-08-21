Статистика коронавируса в Красноярском крае на 21 августа 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за сутки коронавирус выявлен еще у 447 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- В Красноярском крае зарегистрировано всего 100 653 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 362 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 128 человек, - добавили в ведомстве.

Больше всего новых заболевших в Красноярске - 87. В Норильске - 49 человек, в Енисейском районе - 30, в Лесосибирске - 22, в Сосновоборске - 21, в Иланском районе - 20, в Минусинске и Балахтинском районе - 14, в Ачинске- 11, в Дудинке и Назарово - 10. Единичные случаи инфицирования зафиксированы в разных поселках края.

С начала пандемии жители региона сдали 3 437 027 тестов на коронавирус, из них за последние сутки 8 264.