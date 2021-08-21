Красноярский музыкальный театр открестился от скульптуры «Бременские музыканты»

«Скульптура «Бременские музыканты» не отражает всего жанрового разнообразия репертуара,» - заявил председатель Попечительского совета театра, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Фото: администрация Железнодорожного района Красноярска

Идея красноярских депутатов перенести скульптуру «Бременские музыканты» на обновленную площадь перед Красноярским музыкальным театром стала поводом бурных обсуждений. В самом театре идею не поддержали: объект не вписывается в концепцию и в плане реконструкции его не было.

- Проект благоустройства территории возле театра не предусматривает расположения на площади скульптурных объектов. Обновленное пространство должно создавать артистам и зрителям соответствующее настроение, раскрывать особенности культурного учреждения. Скульптура «Бременские музыканты» не отражает всего жанрового разнообразия репертуара. Гораздо лучше будут смотреться здесь современные арт-объекты, подчеркивающие то, что мы видим на сцене театра, - заявил председатель Попечительского совета театра, депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Горожане в комментариях под постом разделились на два лагеря. Одни считают ,что скульптуре и впрямь не место возле театра - гораздо лучше она бы смотрелась возле детского кинотеатра «Мечта» или театра «Сказка». Другие, наоборот, считают, что скульптуру можно установить и возле театра- лишь бы она не отправилась на склад никому не нужных забытых арт-объектов вместо этого.