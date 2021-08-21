В Красноярске обокрали доставщика суши Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске полиция задержала грабителя. Мужчину подозревают в грабеже доставщика суши, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Как выяснилось, накануне вечером компания друзей заказала большой набор роллов. По телефону они сообщили оператору, что заберут заказ у подъезда. Когда курьер прибыл на место, к нему подбежал неизвестный,выхватил пакет с едой из рук и скрылся.

- На место происшествия был направлен наряд ППС, который задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый 30-летний красноярец. Суши он успел съесть со своими приятелями. Злоумышленник пояснил, что у них не было денег на оплату заказа, - рассказали в пресс-службе главка краевой полиции.

Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. На него заведено уголовное дело по статье «Грабеж».