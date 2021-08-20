В Лесосибирске прохожие скрутили дебошира с оружием. Стоп-кадр видео

В Лесосибирске дебошир с пистолетом пришел на разборки с охранником магазина. Информация вместе появилось в местном паблике «ЧП Лесосибирск». Что стало причиной конфликта, не уточняется, но развязку на камеру телефона сняли очевидцы.

На видео – двое мужчин, которые стараются удержать третьего. Тот лежит на земле, точнее на бордюрах, приготовленных под пешеходный тротуар. Извивается, пытается вырваться, наконец, сдается и затихает. В это время женщина за кадром вызывает полицию, называет свое имя, чтобы не подумали, что это ложный звонок. Сообщает о происходящем. Вскоре наряд полиции приезжает на место и забирает мужчину и пистолет, разбираться уже в отделении.

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