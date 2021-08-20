Погода в Красноярске на 21 августа 2021: похолодание до +14 градусов, дожди, тучи и ветер

Ночью похолодает до +9 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу 20 августа в Красноярске погода изменится в худшую сторону – грядет похолодание со шквалистым ветром и дождем. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 21 августа 2021.

Так, в Гидрометцентре передают, что в субботу днем температура воздуха составит около +14 градусов. При этом будет облачно, пасмурно и без солнца, ожидаются дожди. Усиления ветра возможны, синоптики прогнозируют до 3-6 метров в секунду.

Ночью похолодает до +9 градусов. Дожди отступят, а ветер останется прежним. Атмосферное давление в течение дня – 740 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в субботу погода в Красноярске 21 августа 2021 будет облачно, а температура воздуха составит около +17 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и сильные дожди. Порывы ветра составят около 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +10 градусов. Ожидаются скачки атмосферного давления – 743-749 мм рт.ст.