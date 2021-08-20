Компания En+ Group опубликовала финансовые результаты за первые шесть месяцев 2021 года

Красноярская ГЭС входит в компанию En+ Group Фото: Мария ЛЕНЦ

En+ Group отчиталась за первое полугодие 2021 года. Несмотря на то, что выручка компании увеличилась и достигла 6 506 млн долларов США, она оказалась ниже прогнозируемой. Ранее аналитики ожидали, что доход составит 6 611 млн долларов. В целом результат оказался на 1,6% ниже прогноза, а по показателю EBITDA (прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации) ниже прогноза на 3%. Хуже ожиданий выдался и рост по выручке энергетического сегмента – 6,9% год к году в связи с динамикой курса рубля и снижением цены на электроэнергию.

Капитальные затраты группы при этом выросли год к году на 41% - выше прогнозов аналитиков.

- En+ показала стабильные операционные и финансовые результаты, несмотря на продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия, – прокомментировал результаты исполнительный председатель совета директоров компании лорд Грегори Баркер.

Во втором полугодии в En+ прогнозируют сохранение неопределенности на мировых рынках. Также в компании ожидают эффект от возросших пошлин на экспорт металлов, которые были введены правительством России с 1 августа 2021 года.