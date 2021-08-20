Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае перевалило отметку 100 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае перевалило за отметку 100 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12.00 часов 20 августа в Красноярском крае зарегистрировано уже 100 206 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 449 случаев. Наибольшее количество в краевом центре – 89, в Норильске – 33, Минусинске – 37, Канске – 24, Шарыпово – 21, Туруханском районе – 21.

Под медицинским наблюдением на дому находится 38 538 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 187 человек. Снято с медицинского наблюдения – 3 304. Проведено тестов на коронавирус всего 3 428 763, из них за последние сутки 8 769.

В краевом минздраве добавили, что вылечившихся с начала пандемии 86 390 человек, в том числе за минувшие сутки 465 за сутки. Погибли от коронавируса всего 4 919 человека, из них 24 – за сутки. На лечении в медицинских учреждениях и на дому находятся 8 897 пациентов.

В закрытых городах статистика такова: в Железногорске зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели от этой болезни 53 жителя ЗАТО, один скончался. Всего с начала пандемии в Железногорске зарегистрировано 8 740 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 233 человека выздоровели, а 141 пациент скончался. В Зеленогорске всего случаев заражения 5 477, их них 13 – за сутки. Выздоровели 5 132, 14 за сутки. Умерших 71.

На 20 августа в крае привито первым компонентом – 737 403 человека, двумя компонентами – 601 166.