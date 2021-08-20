В Канске осудили мстителя с мачете, напавшего на водителя автобуса. Фото: пресс-служба полиции

В Канске осудили местного жителя, который в феврале этого года напал на водителя автобуса. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. 31-летний местный житель решил отомстить за своего отца, у которого был конфликт с потерпевшим. Для этого он вооружился ножом-мачете и сел в маршрутку, которой управлял обидчик. Во время движения подошел к кабине водителя, напомнил о конфликте и начал наносить ему удары по голове, спине и рукам.

Потерпевший сумел остановить автобус, выбрался из него и побежал, спасаясь. Ему повезло, что проезжавший в ту минуту водитель на легковой машине подобрал его и довез до отдела полиции. Там ему оказали первую помощь, вызвали бригаду скорой помощи. Был риск смерти от большой потери крови, но мужчина выжил. Он успел сообщить, что произошло. Поэтому подозреваемого задержали спустя 40 минут. Изъяли оружие. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.