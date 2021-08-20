В Красноярске умер врач 20-й больницы Валерий Большаков. Фото: сайт медицинского учреждения

Скорбная новость пришла из Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона. 20 августа скончался торакальный хирург Валерий Николаевич Большаков. Несколько недель назад он заразился коронавирусом и не смог справиться с вызванными осложнениями.

Коллеги рассказывают, что Валерий Большаков 40 лет посвятил 20-й больнице. Пришел сюда клиническим ординатором, работал хирургом, а в 1985 году возглавил специализированное отделение торакальной хирургии. Год назад ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он успешно внедрил ряд хирургических методов, благодаря которым сотни людей со сложнейшими патологиями смогли вернуться к нормальной жизни. Автор более 20 печатных работ и 20 рационализаторских предложений, имеет 2 изобретения, применяемых в практическом здравоохранении.

40 % операций в отделении торакальной хирургии выполнялось руками доктора Большакова. И при этом он успевал много времени уделять обучению молодых врачей-хирургов, чтобы росли их практические навыки и операционное мастерство. Консультировал самых тяжелых пациентов в реанимационных отделениях практически всех больниц города.

Прощание с Валерием Большаковым состоится 23 августа в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона при 20-й больнице (улица Инструментальная, 12) – отпевание в 11.00 и гражданская панихида в 11.30.