«Необъятный мир анимации» ждет красноярских детей

Фото: с официального сайта кинотеатра

Самый детский кинотеатр Красноярска готовится к своему дню рождения. 27 августа «Мечте» исполнится 9 лет. В связи с этим в городе пройдут масштабные мероприятия. В течение всего дня, начиная с 12 часов, малышей и их родителей ждут музыкальные викторины, различные мастер-классы, танцы и многое другое. Все они будут посвящены картинам, которые прошли в «Мечте» за 9 лет работы.

- Мы пытались посчитать, сколько картин за 9 лет было показано у нас в кинотеатре, перед тем, как начали заниматься организацией праздника. Но назвать конкретную цифру очень сложно. Это точно больше тысячи кинокартин, которые в течение всего этого времени. Как каких-то кассовых, так и ретроспективных фестивальных мультфильмов, - рассказала «Комсомольская правда» Красноярск пресс-секретарь кинотеатра «Мечта», Мария Морозова.

Добавим, что каких-либо ограничений по количеству посетителей в День Рождения «Мечты» не будет. Все мероприятия планируется провести на открытом воздухе. Единственное условие, при себе иметь средства индивидуальной защиты.