Команда красноярских сантехников снова поборется за Кубок России

Эдуард Карпов и Владимир Мулярец. Фото: пресс-служба администрации города

Команда из Красноярска «Короли воды и пара» вновь примет участие в самом престижном конкурсе профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Состязания ежегодно проходят в Челябинске, куда съезжаются лучшие представители профессии и показывают свои умения.

В прошлом году «Короли воды и пара» стали шестыми, поэтому дали обещание снова принять участие в состязаниях и занять призовое место.

- В прошлый раз мы немного растерялись, были неопытные. В финале нужно было за 20 минут собрать инсталляцию – установить подвесной унитаз. Мы в жизни с такой техникой не работаем, мы общежития обслуживаем, справились, но могли бы лучше. Мы еще в Челябинске пообещали вернуться и выиграть, будем пробовать, - рассказал участник команды Владимир Мулярец.

На конкурс вместе с Владимиром поедет новый участник – его напарник Эдуард Карпов. Оба сантехника работают в профессии по 30 лет, трудятся в муниципальной управляющей компании «Правобережная».

Чтобы войти в финал и поехать на соревнования в Челябинск, команде нужно пройти два отборочных этапа – «Добро согревает» и «Школа Сантехмена». На первом этапе команда должна бесплатно помочь тем, кто нуждается в ремонте. В прошлом году сантехники заменили радиаторы в Красноярском детском доме №1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А в этом приводят в порядок санузел в общежитии, где находится благотворительная организация социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на улице Новая, 16. На втором этапе сантехники мастер-класс для детей и расскажут о своей профессии.

Красноярцы могут поддержать нашу команду на сайте http://день-сантехника.рф. Туры, где нужна будет поддержка, начнутся с 1 сентября. Все состязания будут транслироваться в прямом эфире. А в финале организаторы обещают устроить настоящее шоу с участием популярных московских ведущих и звезд эстрады.