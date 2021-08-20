В Красноярске прикрыли опасный для пожилых людей приют

В Красноярске закрыли опасный для пожилых людей пансионат. Фото: пресс-службы прокуратуры

В Красноярске по настоянию прокуратуры временно закрыли приют для пожилых людей «Комфорт». Это произошло после того, как специалисты проверили безопасность условий проживания граждан в социальном учреждении. В результате этой проверки были выявлены нарушения, не позволяющие эксплуатировать помещение, где находятся люди преклонного возраста. А ведь среди них есть такие, кто не может самостоятельно передвигаться.

Так, в помещении отсутствовала автоматическая установка пожаротушения и устройства оповещения с маячками и сиреной. Нет вторых эвакуационных выходов на всех четырех этажах здания. А на тех выходах, которые есть, отсутствует освещение, не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов, плюс высокие пороги на путях эвакуации.

Прокуратура проинформировала администрацию Советского района, где находится пансионат, и службу соцзащиты, чтобы занялись вопросом размещения пожилых людей.