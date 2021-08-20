Клиенты Tele2 выбирают обслуживание в онлайн-каналах

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи,проанализировал обращения клиентов – все чаще они выбирают digital-каналы и переносят вопросы обслуживания в онлайн. Растет число запросов в мобильном приложении «Мой Tele2».Впервом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 58%.

В Tele2 отмечают рост популярности цифровых каналов обслуживания. Клиенты все чаще получают консультациичерез онлайн-площадки: социальные сети, мессенджеры, мобильное приложение и сайт компании. В первом полугодии текущего года запросов в цифровых каналахстало на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все больше людей для общения со службой поддержки компании используют приложение «Мой Tele2», где число обращений вырослона 58%.

В онлайн-каналах на вопросы пользователей отвечает умный виртуальный помощник. Чат-бот обрабатываетболее 9 тысяч запросов ежедневно и 250 тысяч в месяц. При этом 60% он решает самостоятельно, без участия сотрудника службы личной поддержки. Это соответствует выводам исследованияMarkswebb об эффективности чат-ботов в России. По данным агентства, цифровые помощники решают более 60% всех клиентских запросов в финансовой сфере, ретейле и телекоме.

Чат-бот Tele2 учится по мере обработки клиентских запросов. Число обращений, которые он успешно закрыл в январе-июне 2021 года, выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.