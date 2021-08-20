В Красноярском крае нашли утонувшего несколько месяцев назад мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 19 августа, спасателям пришлось выезжать в район поселка Подояк в Канском районе, куда их вызвали сотрудники полиции, чтобы достать тело из реки Кан. По информации местных жителей, занесло течением под бревна и ветки. Их пришлось разбирать. После того, как тело погибшего извлекли на берег, его передали правоохранителям. Личность придется устанавливать с помощью судебно-медицинской экспертизы, так как из-за долгого нахождения в воде останки повреждены. Материалы дела находятся в следкоме.

Также в КГКУ «Спасатель» рассказали, что накануне им пришлось доставать еще одного утонувшего мужчину, уже из Енисея в Березовке. А в Курагинском районе минусинские спасатели продолжают искать на реке Казыр в районе порога Щеки рыбака. В общей сложности обследовали 40 километров акватории, в 20:00 работу завершили без результата и продолжили на другое утро.

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