27 новых вышек в Красноярске и еще более 100 по всему краю: Tele2 подводит итоги развития сети

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в первом полугодии построил 139 новых вышек и дооснастил площадки 4G-передатчиками, чтобы расширить покрытие быстрого мобильного интернета и увеличить емкость сети в местах с высоким трафиком. Устойчивая голосовая связь стала доступна для 98% населения, а 4G-интернет – для 94% жителей региона.

С начала2021 года технические специалисты Tele2построили в Красноярском крае более ста тридцати новых вышек, которые обеспечили жителей региона качественной голосовой связью и быстрым интернетом. Еще на 143 объектах размещено дополнительное оборудование, которое позволило увеличить емкость сети 4G и, как следствие, повысить скорость передачи данных в часы наивысшей нагрузки.

В Красноярке специалисты Tele2 построили и запустили 27 новых вышек сотовой связи, вЛесосибирске– 12, в Железногорске – 7. Также значительно улучшено покрытие в Ачинском, Богучанском и Емельяновском районах. Благодаря строительству новых вышек оператору удалось расширить покрытие и разгрузить сеть в местах с высоким уровнем потребления мобильного интернета.

В регионе продолжает расти трафик передачи данных. За первое полугодие потребление мобильного интернета увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая то, что в период пандемии основной рост трафика пришелся на дачные поселки и СНТ.