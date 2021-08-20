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Происшествия20 августа 2021 7:58

За фразу «Спасайте свое сено» жительница Якутии может заплатить до 700 тысяч рублей

Всему виной паника и лесные пожары
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За фразу «Спасайте свое сено» жительница Якутии может заплатить до 700 тысяч рублей

За фразу «Спасайте свое сено» жительница Якутии может заплатить до 700 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной. По последним данным в общей сложности уже пострадало более 7 миллионов гектаров. Однако это не дает повода спекулировать на ситуации и тем более поднимать нездоровый ажиотаж. Создание и публичное распространение ложной информации, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности гражданам, в России преследуется по закону (статья 207.1 УК РФ).

7 августа 41-летняя жительница села Хатассы (это Усть-Алданский район Якутии) отправила в мессенджере WhatsApp сообщение на якутском языке, которое в переводе на русский звучит так: «SOS. Срочное сообщение: пожар дошел до Чериктея, жители сел Дюпся, Онер, Кептени, Усун-Кюель, спасайте свое сено». Что не соответствовало действительности. Об этом рассказывает информационное агентство SakhaNews со ссылкой на пресс-службу района.

Полиция установила автора фейка. Теперь женщине грозит суровое наказание: либо штраф до 700 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет – это решит суд.

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