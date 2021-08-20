В Хакасии в Луже утонул мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В окрестностях хакасского города Саяногорска утонул мужчина. Об этом сообщил местный новостной интернет-портал «Первое городское». Предварительно известно, что трагедия произошла два дня назад, 18 августа, около 15:25 (это время зафиксировано спасателями после звонка с места ЧП).

41-летний саяногорец отдыхал на природе вместе с супругой. Сначала он купался в Енисее, затем перешел в искусственный водоем, который местные называют Лужей. Здесь стал нырять с берега. А ведь там установлены таблички «Купаться запрещено», их незадолго до этого обновили.

Мужчина запрет проигнорировал. После одного из таких прыжков он ушел под воду и обратно не выплыл. Перепуганная жена набрала номер экстренной службы. Спасатели достали тело мужчины и передали полиции для составления соответствующего протокола. Причинами трагедии сейчас занимаются следователи.