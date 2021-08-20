Стало известно, будут ли в Красноярске проводить массовую ревакцинацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Будут ли в Красноярском крае проводить массовую ревакцинацию? Этим интересуются многие, учитывая, как проходит массовая вакцинация от COVID-19. На это вопрос ответил министр регионального здравоохранения Борис Немик в эфире радио «Красноярск Главный». Он ссылается на документы, регулирующие этот вопрос.

Речь идет о методических рекомендациях, которые дает минздрав РФ. А там указано, что третью прививку, можно ставить не ранее, чем через полгода после первой вакцинации. И второй документ – это инструкция к вакцине. А вообще решение принимает лечащий врач. Особенно это касается граждан из так называющих групп риска, имеющих хронические заболевания. А ведь именно эти заболевания могут обостриться в случае заражения коронавирусом.

Также Борис Немик добавил, что в Красноярском крае планируется привить 1,3 миллиона человек, но пока задача выполнена только на треть.