В Красноярском крае сошел с рельсов вагон грузового поезда Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сошел с рельсов один вагон грузового поезда. Информацию подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги и рассказали подробности. ЧП произошло накануне, 19 августа, в 23:45 по местному времени, на перегоне между станциями Иланская и Иланка.

Это двухпутный участок, когда случилась нештатная ситуация, габарит соседнего пути не был нарушен. Так что помех для движения встречных составов нет. На движение пассажирских поездов ситуация также не повлияла. Пропуск осуществляется по второму пути. Для устранения последствий к месту направлен восстановительный поезд со станции Иланская.

В КрасЖД добавили, что пострадавших нет и экологии ничто не угрожает.

Напомним, что в середине февраля этого года в Курагинском районе на перегоне Стофато-Джебь сошли с рельсов 26 вагонов с углем (это южное направление в сторону Абакана). Движение там было приостановлено, а пассажирские поезда (два встречных состава) пришлось возвращаться на станцию отправления и затем пустить в объезд через Ачинск.