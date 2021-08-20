В аэропорту хакасской столицы экстренно посадили самолет из-за 5-летнего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Абакана экстренно посадили самолет из-за 5-летнего пассажира. Это произошло 18 августа. Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершал рейс из Иркутска в Екатеринбург. Около полудня (местное время) командиру сообщили, что стало плохо ребенку. И он принял решение о посадке на ближайшем аэродроме, которым и был Абакан.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, самолет благополучно приняли в 12:44. Здесь уже ждала машина «Скорой помощи», которую вызвали пилоты. А уже в 13:30 воздушное судно поднялось в воздух и продолжило полет.

По предварительной информации у 5-летнего ребенка случился приступ аппендицита. Вместе с мамой его увезли больницу. Будем надеяться, что у них все благополучно.

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