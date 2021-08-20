В Красноярске раскрыли убийство экспедитора семилетней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи раскрыли убийство, совершенное 7 лет назад. В марте 2014 года в людном месте в грузовом фургоне было найдено тело 22-летнего водителя-экспедитора со следами множественных ножевых ранений. А крупная сумму денег, которую он перевозил, была похищена из взломанного сейфа. Преступнику удалось скрыться, по горячим следам раскрыть убийство в тот момент не представлялось возможным. Однако, как бы ни замел он следы, сыщикам следкома и полиции удалось выйти на след и задержать его.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, обвинение предъявлено 37-летнему местному жителю, который 7 лет назад работал вместе с потерпевшим в одной торговой компании. Он доподлинно знал, что у молодого человека будет при себе крупная сумма денег и куда он ее повезет. Поэтому и напал на него.

Что же стало мотивом страшного преступления? Долги. По версии следствия у обвиняемого были очень большие долги, под которое он заложил свое имущество. А потому он захотел решить свои финансовые проблемы ценой жизни молодого коллеги. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.