В Красноярске вновь объявлено штормовое предупреждение Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу 20 августа в Красноярске погода резко изменится в худшую сторону – грядет резкое похолодание со шквалистым ветром и ливнями. В городе объявили штормовое предупреждение. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 20 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что в пятницу днем температура воздуха составит около +17 градусов. При этом будет облачно, пасмурно и без солнца, возможны дожди. Усиления ветра возможны, синоптики прогнозируют до 2-5 метров в секунду.

Ночью похолодает до +8 градусов. Дожди усилятся, а ветер останется прежним. Атмосферное давление в течение дня – 734 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в пятницу погода в Красноярске 20 августа 2021 будет облачно, а температура воздуха составит около +17 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и сильные дожди. Порывы ветра составят около 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +11 градусов. Атмосферное давление в течение дня 741 мм рт.ст.

Мэрия Красноярска предупреждает о резком ухудшении погоды. В пятницу и субботу объявлено штормовое предупреждение:

- По данным Среднесибирского УГМС, 20-21 августа в центральных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, - передают в администрации.