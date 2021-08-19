453 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 453 человек. За все время в регионе зафиксировано 99 757 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 466 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 85 925 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 895 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 655 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 173 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 326. Проведено тестов на коронавирус всего 3 419 994, из них за последние сутки 9 087, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.