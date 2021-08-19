Жителю Ачинска, толкнувшего беременную девушку, грозит до 2 лет колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

35-летний житель Ачинска, толкнувший с силой беременную девушку, предстанет перед судом. Как сообщают в МВД, 36-летняя будущая мама обратилась в полицию после того, как во дворе жилого микрорайона на нее накинулся незнакомый мужчина.

Девушка рассказала, что она шла по микрорайону №7, когда к ней подошел неизвестный и с силой толкнул её плечом. Беременная испытала сильную физическую боль после его воздействия.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Побои» и стали выяснять, кто же обидел местную жительницу в положении. В ходе расследования оказалось, что это был 35-летний ачинец, который уже был судим за подобные преступления. Материалы дела направлены суд, теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.