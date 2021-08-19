В Центральном районе Красноярска опасная подпорная стена угрожает детскому саду Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает мэрия Красноярска, ремонтировать будут подпорную стену на Любы Шевцовой, 82-84. Сейчас объявлены торги на, а потратить на работы планируется 3,6 миллиона рублей.

В задачи подрядчика входит демонтаж старой опасной стены, уплотнение грунта, уплотнение участка георешеткой и формирование более пологого склона с использованием габионов. Также в список работ входит обустройство ливневки и посадка газона. Грантийный срок работ – 3 года.

В мэрии напомнили, что вопрос о ремонте подпорной стены решается с апреля. Она находится на придомовой территории, но выделить деньги на ремонт жители не смогли. А из-за дождей состояние и без того аварийной подпорной стены ухудшилось. Все усложняется тем, что ниже по склону расположен детсад.

- Комиссия приняла решение о том, что стенка требует ремонта в ближайшее время, и после согласования необходимой документации были объявлены торги на выполнение этих работ. Согласно контракту, завершить ремонт объекта подрядчик должен до 30 ноября, - добавили в мэрии Красноярска.

Добавим, что за это лето в Красноярске разрушились сразу две подпорные стены. Одна из них на улице Станционной после ливня, а через некоторое время – в Солнечном, тогда конструкция «похоронила» под собой сразу пять автомобилей.