В Якутии два пешехода погибли под колесами автомобиля, «летевшего» на большой скорости

Фото: ГИБДД

В Якутии произошло страшное ДТП – двоих пешеходов сбил автолюбитель, буквально «летевший» по дороге на большой скорости. Как сообщают в ГИБДД, пострадавшие погибли еще до прибытия врачей скорой помощи. Из-за полученных травм им было уже не помочь.

Авария случилась вечером 18 августа. Госавтоинспекторы выяснили, что 27-летний водитель Toyota Premio сбил сразу двоих мужчин, переходивших дорогу в неположенном месте. Сразу после наезда машина улетела в кювет.

Известно, что водитель, в момент аварии, был абсолютно трезвым. Но его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, водительский стаж мужчины – 9 лет.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять подробности страшного ДТП. Вся информация о происшествии передана в следственные органы.