Житель Якутска расстрелял прохожих из пневматики с 8 этажа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии местный житель расстрелял прохожих из пневматического оружия. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, мужчина находился на 8 этаже жилого дома и сначала стрелял по мусорным бакам, но затем ему это наскучило и он придумал себе развлечение поинтереснее.

В результате его «скуки» пострадало двое молодых людей. Пули попали в область грудной клетки, но прохожим повезло – никакого урона здоровью это не нанесло.

Кто-то вызвал полицию, стрелявшего быстро задержали. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением оружия». Расследование уже завершено, сейчас прокуратура передала материалы в суд для их дальнейшего рассмотрения. Якутянину грозит до 7 лет лишения свободы.