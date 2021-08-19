Новые люди ждут перемен: партия предлагает вернуть прямые выборы мэра

В воскресенье активисты партии «Новые люди» прокатились на велосипедах и самокатах по острову Татышева в Красноярске. Они рассказали жителям города о партийных предложениях и ответили на вопросы.

— У нас прекрасный город, в нем живут открытые, активные люди, — считает участник акции Дмитрий ШУМОВ. — Общались охотно. Первым делом красноярцы просят не агитировать «за партию власти» — надоело, все хотят перемен в отношении к людям.

Одна из основных позиций программы Новых людей — возвращение прямых выборов мэра города или изменение законодательства, позволяющее жителям Красноярска непосредственно влиять на работу городского главы.

— Городская власть у нас фактически назначается регионом, — активист партии Андрей ШАЛИМОВ. — Но самоуправление должно отчитываться перед горожанами. Мы не сторонники революций, нам нужны разумные перемены. Если есть основания для назначения мэров через комиссии, то у горожан должна быть возможность добиться снятия ленивого или неуклюжего управленца. Будем добиваться изменения федерального и краевого законодательства в Госдуме и краевом собрании.

Партия «Новые люди» зарегистрированы в марте 2020 года. Сейчас ее представители участвуют в выборах в Госдуму и Законодательное собрание Красноярского края. Голосование пройдёт 17, 18 и 19 сентября.

Кроме «Новых людей» в выборах депутатов Государственной Думы принимают участие «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», ЛДПР, КПРФ и другие партии. В региональный парламент стремятся попасть по партийным спискам более тысячи человек 227 кандидатов по одномандатным округам.