«Ничего святого»: житель Красноярского края ограбил храм, разбив окно церковной лавки

Похищенное из церкви фото: МВД

В Заозерном Красноярского края неизвестный мужчина ограбил православный храм, разбив окно церковной лавки. Как сообщают в МВД, ущерб причинен довольно не большой, но тем не менее. Грабитель вынес кольца и крестики, а также вскрыл 3 ящика для пожертвования – все это оценили в 25 000 рублей.

Задержать воришку смогли по горячим следам – полицейские составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника, которую направили во все ближайшие отделы полиции. Подозреваемого, ранее судимого за имущественные преступления, задержали в Уяре, при нем было обнаружено похищенное.

В отношении мужчины 38 лет заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.