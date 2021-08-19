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Происшествия19 августа 2021 5:05

Житель Красноярска, укравший из чужой машины четверть миллиона рублей, предстал перед судом

Мужчина вскрыл автомобиль и забрал деньги из оставленной там сумки
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстал 33-летний мужчина, укравший из чужого автомобиля около четверти миллиона рублей. Как сообщают в МВД, он вскрыл иномарку при помощи электронного прибора, считывающего и запоминающего закодированную информацию, а затем отключившего противоугонную систему.

Оказалось, что потерпевшая оставила на заднем сидении сумку с деньгами и ушла в кафе. В это время, пока женщины не было рядом с её авто, житель Красноярска подошел к машине, вскрыл её и вытащил кошелек с деньгами. В портмоне находилось 248 000 рублей.

Мужчину довольно скоро задержали, благодаря камерам видеонаблюдения – они зафиксировали момент кражи.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье «тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.