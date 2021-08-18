Следователи организовали проверку после гибели депутата из Красноярского края на Камчатке

Фото: БЕЗБОРОДОВА Кристина и личная страница Андрея Закалина в соцсетях

Инцидент произошел вечером 17 августа на вулкане Ключевская сопка. Двое мужчин из организованной тургруппы, одним из которых был депутат Железногорского Горсовета Андрей Закалин, при спуске с ледника сорвались с высоты более 4000 метров. Их тела обнаружил еще один участник похода.

- Детали произошедшего устанавливаются. Выяснение обстоятельств случившегося и оказание помощи затруднено плохими погодными условиями и труднодоступностью местности. По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято процессуальное решение, - сообщает СК по Камчатскому краю.

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, все случилось вечером 17 августа 2021 года. Зарегистрированная тургруппа, в которую входил депутат Железногорского Горсовета Андрей Закалин, двигалась на знаменитый вулкан Ключевская сопка. (подробнее)