Погода в Красноярске на 19 августа 2021: ожидаются облачность, небольшой дождь и около +23 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду 19 августа в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 19 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что во вторник днем температура воздуха составит около +23 градусов. При этом будет облачно, без солнца, но и без дождей. Сильного ветра синоптики не обещают, порывы около 2-4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +13 градусов. Без осадков и сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 732 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в среду погода в Красноярске 19 августа 2021, будет облачно, но температура воздуха составит около +23 градусов. Возможен небольшой дождь с грозой. Порывы ветра составят около 3-4 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов. Атмосферное давление в течение дня 741 мм рт.ст.