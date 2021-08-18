В Красноярске обезопасят дороги к школам и детскому саду

Фото: администрация Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что дороги и пешеходные зоны будут отремонтированы к четырем учебным заведениям. К трем школам – на Коммунальной, 12, Пастеровской, 25 и Московской, 31. А также к детскому садику на Коммунальной, 20-22.

Так, возле школы на Московской, 31 – от Коломенской вдоль учебного заведения будет обустроен тротуар шириной 2 метра.

- Также через ул. Московская будет оборудован пешеходный переход, приподнятый над уровнем дороги. Здесь появится «лежачий полицейский» и светофор типа Т7 (мигающий желтый). Возле перехода установят ограждения, такие меры приняты в целях безопасности. Парковочное место для маломобильных горожан перенесут на другую сторону проезжей части, - добавили в мэрии.

Также по пути к детсаду и школе на Коммунальной появится новый тротуар. На проездах к школе появятся «лежание полицейские» и пешеходные ограждения. Также у школы оборудуют три «зебры» с искусственными дорожными неровностями и дополнительный светофор.

- На ул. Бабушкина проектом предусмотрено устройство двухметрового тротуара от ул. Пастеровской до дома №2 со стороны школы-интерната №1. Такой же широкий тротуар появится на ул. Пастеровская от ул. Бабушкина до ул. Киренского. С двух сторон от входа на территорию школы будут установлены искусственные дорожные неровности. А вдоль всей территории школы – пешеходные ограждения. В районе гаражного массива также появится тротуар. На перекрестке с ул. Серова предусмотрено два пешеходных перехода, совмещенных с установкой «лежачих полицейских», - рассказали в администрации города.

В пресс-службе добавили, что все работы будут завершены до начала учебного года.