450 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 450 человек. За все время в регионе зафиксировано 99 304 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 460 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 85 459 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 872 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 808 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 195 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 351. Проведено тестов на коронавирус всего 3 410 907, из них за последние сутки 9 260, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.