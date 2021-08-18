Жители Красноярска спустили в канализацию сливной бачок

Фото: КрасКом

Красноярцы продолжают смывать в унитаз инородные предметы. Причем делают это массово. Как сообщает пресс-служба «КрасКома», чаще всего этим промышляли в микрорайоне ХМЗ. Только за последний месяц слесари достали из магистральных труб на территории жилого района 3 тонны твердых бытовых отходов.

- Только из трубопроводов домов по ул. Матросова специалисты КрасКома вывезли на полигон два самосвала различного тряпья и строительного мусора. Вместо мусорного ведра жители новостроек отправляли отходы в унитаз, - поясняют в «КрасКоме».

Но сильнее всего отметились жители улицы Елены Стасовой. Местные жители умудрились смыть в унитаз сливной бочок. Как им это удалось и главное зачем – остается только гадать.

- Его не донесли до мусорных контейнеров, а просто сбросили в канализационный колодец, - передают в компании.

С начала года на сетях водоотведения в Красноярске специалисты устранили 8 954 засора. Причем 8 562 из них образовались по вине красноярцев, которые используют канализацию вместо мусоропровода.