Жителям нескольких улиц на правобережье Красноярска досрочно вернут горячую воду Фото: Мария ЛЕНЦ

16 августа 2021 года горячую воду отключили сразу в 5 районах Красноярска. Но на части правобережных улиц отключение продлилось лишь один день. Повезло жителям части Свердловского района – в окрестностях Затона и Цирка.

18 августа 2021 после 15:00 часов горячая вода вернется еще по 110 адресам на стыке улиц Матросова, Свердловской и 60 лет Октября. В СГК составили список адресов:

— ул. 60 лет Октября, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 85а, 85Б, 87, 89, 89а, 90, 91, 91а, 93, 94, 96, 96г, 97, 97/1, 98, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 108, 108а, 109,109а, 109г, 110, 110а, 110г, 112, 114;

— ул. Свердловская, 3/2, 3 ст.4, 3 ст.5, 3а, 3д, 5, 9, 9а, 11, 11а, 11Б, 13, 13а, 13Б, 13в, 15, 15/1, 15 ст.1, 15 ст.4, 15 ст.6, 15 ст.8. 15 ст.12, 15 ст.30, 15 ст.21, 15 ст.22, 15 ст.24, 15Б, 15в, 17а, 17а/1, 17а ст.2, 17а ст.3, 17а ст.4, 17Б, 17в;

— ул. Александра Матросова, 19, 20, 20а, 20Б, 26, 26а, 28;

— ул. Парашютная, 17, 17/1, 19, 19а, 21, 23, 25;

— ул. Лесопильщиков, 163, 163 ст.3, 165, 165г ст.1, 165г ст.2, 165г ст.5.