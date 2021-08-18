Житель Красноярского края вместо медицинских масок купил металлический диск за 235 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Житель Ачинска заявил в полицию еще в апреле прошлого года, сообщают в полиции. Тогда пандемия только началась, и мужчина решил закупиться медицинскими масками для продажи.

В интернете он наткнулся на заманчивое предложение, созвонился с продавцом и перечислили 235 тысяч рублей, заказав 1500 масок. Посылка пришла рано – уже через несколько дней, но вместо партии масок житель Ачинска получил металлический диск. В итоге полицейские завели уголовное дело.

Полицейские нашли подозреваемого через год. Им оказался житель Иркутской области:

- В ходе служебной командировки подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Ачинский». Также установлено, что мужчина причастен к совершению мошеннических действий на территории Иркутска. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - передают в МВД по Красноярскому краю.