В Туве двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает МВД по Туве, все случилось в селе Булун-Терек. Мать мальчика вскипятила воду, чтобы помыть своего 2-летнего сына, и кипяток в ведро, которое оставила на веранде. Мальчик в это время играл во дворе.

Мама буквально на минуту зашла в дом, а вернувшись, обнаружила, что сын упал в то самое ведро. В итоге мальчик получил ожоги 2-3 степени. Его госпитализировали, сейчас малыш находится под присмотром врачей.

В полиции добавляют, что семья ребенка считается благополучной, но на маму мальчика все-таки составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Чтобы обеспечить безопасность детей, не оставляйте в доступном месте (на полу или на краю плиты, стола) горячую жидкость, в том числе еду. Всегда следите за детьми и не оставляйте их без присмотра, ведь каждая секунда может стоить жизни ребенка, - отмечают в МВД по Туве.