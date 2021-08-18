На предприятиях СУЭК прошли профессиональные соревнования, посвященные 20-летию компании

В год юбилея на предприятиях СУЭК организовали творческие и профессиональные конкурсы. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае предприятиях Сибирской угольной энергетической компании прошли конкурсы профессионального мастерства, посвященные двум праздникам – Дню шахтера и 20-летию СУЭК. Самые масштабные мероприятия состоялись на крупнейшем в России Бородинском разрезе имени М.И. Щадова. За призовые места боролись машинисты мощных экскаваторов, бульдозеров, железнодорожных кранов, электрослесари, электрогазосварщики, монтеры пути, водители самосвалов – всего свое мастерство продемонстрировали 60 человек. Участники соревновались в знании основ безопасного ведения горных работ, показывали блестящие практические навыки.

На конкурсе среди машинистов экскаваторов участники на огромных драглайнах и ковшовых машинах различной грузоподъемности точно и быстро загружали в думпкары и принимали в отвалы вскрышную породу. Верх профессионализма проявили горняки в творческом этапе: ловко проводили ковш по узкому коридору, не задевая при этом стойки, уверенно сдвигали деревянные бруски, забивали мяч «в ворота».

– Я третий год работаю на Бородинском разрезе, и в конкурсе участвую впервые, – рассказывает Руслан Бадалов. – Вообще опыт управления «драглайнами» у меня почти семь лет, но на предприятии, где я работал раньше, таких соревнований не было, а в СУЭК это – добрая традиция.

Высокий профессионализм продемонстрировали экипажи роторных экскаваторов, занятых на добыче угля. На многотонных исполинах они четко отрабатывали роторным колесом каждый сантиметр угольного забоя, с точностью до грамма загружали в вагон «черное золото».

На разрезе. Фото предоставлено компанией

– Для меня конкурс – отличная возможность пообщаться с коллегами, – говорит машинист Дмитрий Дягель. – Испытания заставляют понервничать, но, когда садишься за рычаги, приступаешь к погрузке, остается лишь желание сделать все красиво. Спасибо СУЭК за такие мероприятия!

Не менее виртуозные навыки демонстрировали мастера смежных профессий.

- Хорошо, что СУЭК развивает это направление, – отмечает победитель профессиональных состязаний среди электрослесарей Валерий Бочкарев. – Такие конкурсы помогают «отточить» свое мастерство, умения и навыки.

Заслуженные награды победители и призеры конкурсов профмастерства получат во время празднования Дня шахтера, который в текущем году приходится на 29 августа.

Добавим, что в 2021 году одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира СУЭК, основным акционером которой является Андрей Мельниченко, отмечает свое 20-летие. В течение всего юбилейного года на предприятиях компании проходят различные праздничные акции – творческие и профессиональные конкурсы, спортивные состязания, интеллектуальные игры.