В Норильске пьяный работник автосервиса сбил пешехода на чужом автомобиле

Скриншот из видео МВД Медиа

ДТП произошло утром 17 августа на Ленинском проспекте в Норильске. Водитель иномарки сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии он вышел из машины, но увидев подъезжающую «скорую», сел в авто и попытался уехать.

Поймали водителя быстро. Им оказался 48-летний местный житель. Выяснилось, что он сел за руль пьяным, в его крови нашли 0,91 мг/л алкоголя. Кроме того, подобное нарушение стало для мужчины не первым.

Более того, норильчанин сбил пешехода не на своем автомобиле. Оказалось, что он работник автосервиса и взял машину клиента без спроса, чтобы съездить в магазин.

На него завели несколько административок, а также два уголовных дела за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил многочисленные ушибы и был доставлен в городскую больницу, - сообщает МВД Медиа.